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Месси выбрал Неймару новый клуб
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Месси выбрал Неймару новый клуб 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщает Don Balon.
По информации издания, Месси был впечатлен работой бывшего тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы в «Сити». Аргентинец посчитал, что стиль игры английского клуба подойдет Неймару. Месси также посоветовал бразильцу не принимать предложение от мадридского «Реала».
В середине марта сообщалось, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата. Пресса также называла каталонскую «Барселону» одним из вариантов для продолжения карьеры форварда.
Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.
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