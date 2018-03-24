«Спартак» ответил на вопросы юных болельщиков

Луис Адриано , Ребров, Ещенко, Джикия и Трахтенберг вернули России позитив.

После отвратительного (от счёта до поведения игроков) матча сборных России с Бразилией нашему нужно было хоть что-то хорошее. И здесь вновь помог «Спартак» . Клуб собрал на «Открытие Арене» необычную пресс-конференцию, вопросы на которой задавали самые юные болельщики. История эта, в общем-то простая. Перед началом сезона родители покупают за 2 тысячи рублей специальный пакет услуг, в который, помимо других привилегий, входят 75-процентная скидка на матчи для их детей. И если посещенных матчей набирается достаточное количество, то мальчики и девочки получают возможность раз в год узнать у любимых игроков всё, что им только захочется. Например, как относится к пельменям сибиряк Ещенко.

— Есть их — очень люблю, — рассмеется Андрей. — А вот лепить пока не умею.

Зато с ответами и у него, и у остальных спартаковцев всё получилось отлично. Текст общую атмосферу не передаст, так что советую обращать внимание именно на видео там, где оно будет.

Итак, вот самые яркие вопрос и ответы:

Ещенко — Халк, Джикия — Человек-паук, Ребров — супермен

Дети: Какими вы супергероями вы себя представляете, когда играете в футбол? Ещенко: У Адриано понятно — там Микки Маус на костюме… Адриано: Нет. Когда я выхожу на поле для меня героями являются футбольные люди, Ромарио и Луис Роналдо. Ещенко: Ну а мне хотелось бы быть Халком, чтобы от меня все соперники отскакивали… Хотя они и так отскакивают. Ребров: Как вратарю, хочется быть суперменом, чтобы летать на поле. Джикия: А мне — человеком пауком, чтобы, как защитнику, за всех игроков цепляться.

Каррера — мышонок, крестный отец, воробей

Дети: Кто из мультгероев у вас ассоциируется с главный тренером «Спартака»? Адриано: С папой. Трахтенберг: Папа?! Оказывается Массимо Каррера — это второй папа Луиса Адриано. Настоящий бразильский сериал! Адриано: На самом деле есть бразильский мультик, не помню его названия. Одним из персонажей является учитель-воробей. Я бы, наверное, с ним сравнил нашего тренера с воробьем. Трахтенберг удивлен: Но воробей умный? А то… Адриано: Самый-самый умный, он учитель, профессор. Ребров: А обязательно мультгерой? Если из кино, то Аль Пачино , «Крёстный отец» такой. Ещенко: Не знаю, как по мультикам… Трахтенберг: Ты не смотришь мультики. Ещенко: У меня ребёнок смотрит мультики, но про камазики. Трахтенберг: То есть, с водителем КАМАЗа ты хочешь сравнить? Ещенко: Нет. Пускай будет мышонок из «Тома и Джерри». Это мой любимый мультик. Трахтенберг: Мышонок? Ещенко: Да. Потому что он всегда выигрывает. Трахтенберг: Хорошо, что ты пояснил, а то твоё участие в матче с «Тосно» было бы под вопросом. Ещенко: Да, мог бы и не сыграть. Джикия: Не помню, как зовут профессора из «Люди X», лысый такой. Может кто знает? Из зала: Ксавьер. Джикия: Да. Назову Профессора Ксавьера, потому что у него есть свои супер герои, которыми в команде у Карреры являемся мы.

Ребров запрещает Ещенко целовать штангу

Дети: В нашей семье есть традиция. После побед «Спартака» мы дарим цветы маме. А у вас есть приметы? Адриано: Когда забиваю гол — посвящаю гол дочке, целую татуировку на ноге. Ещё звоню папе и узнаю его мнение о моей игре. Ребров: Для родителей мы маленькие, хоть уже взрослые мужики. Вот, когда холодно во время матчей, мама волнуется, что я замерзну: «Артёмка, ты надевал шерстные носки»? Отвечаю: «Мам, тогда на меня бутсы не налезут». Ещенко: Какие приметы? Я ни в свои, ни в чужие не забиваю. Ну есть ритуалы — помолиться, покреститься, чтобы без травм. Травку поцеловать, с собой забрать. Трахтенберг: Для рассады? Ещенко: Ну нет. Хорошая травка. Ещё у нас трибуна за воротами освящена. Ребров : Ты только штанги не целуй. Ещенко: Не буду. На вы приходите на ту трибуну, без болезней тогда будете. Трахтенберг: Ну а если Джикия будет рассказывать о своих приметах, то мы до матча с «Тосно» не успеем. Джикия: Вот тогда и не буду, всем спасибо! (Смех в зале).

По ходу пресс-конференции Артём Ребров устраивает замену: он садится в зал, а одного из мальчиков отправляет на трибуну.

Ребров: Мой вопрос Ещенко. Какую книгу вы в последний раз читали. И что особенно думаете о творчестве Теодора Драйзера? Ещенко: Вон пусть мелкий ответит. Ребров: Он на моем месте сидит, а на вопросы ты отвечаешь. Ещенко: Того, кого ты назвал, я конечно не знаю (смех в зале). А книжку последнюю я прочитал про себя. Так и называется: Андрей Ещенко. Джикия: (просто хватается за лицо).

Подарки для Джикии

Дети: А что вам обычно дарят? Джикия: Уже как-то рассказывал. На один матч Лиги чемпионов я выводил ребенка, и он подарил мне монетку. Там ещё оказалась бумажка, на которой было написано: « Георгий Джикия , ты самый лучший защитник». Мне было так приятно. Ещенко: Лучший подарок в жизни — это дети. Ребров: Согласен, именно дети.

В этот момент футболисты получают подарки. Совсем маленький Никита вручает каждому по именно шайбе.

Джикия: Никита, это ты мне присылал видео, как играешь в хоккей под 14 номером?! Так вот мне было очень приятно, спасибо тебе большое. Трахтенберг: Георгий, ты тоже играл в хоккей? Джикия: Один раз встал на коньки, и ноги у меня разъехались. На этом все закончилось.

Адриано попросит у Карреры выиграть Лигу чемпионов

Дети: Представьте, если бы Массимо Каррера превратился в старика Хоттабыча, и каждую тренировку начинал с исполнения желаний, чтобы вы у него попросили? Трахтенберг: Чтобы тренировку отменили. Джикия: Нет. Чтобы побольше поиграли в футбол на тренировке. Ещёнко: Я бы сказал «coach please, постоянно ставь меня в состав». Ребров: С удовольствием попросил, чтобы в нашем спартаковском музее стоял какой-нибудь чемпионский кубок каждый год стабильно. Трахтенберг: Лучше два. один кубок за чемпионат или кубок России и Суперкубок. Ребров: Да, все три — неинтересно. Адриано: А я бы попросил, что чтобы «Спартак» когда-нибудь выиграл Лигу Чемпионов.

На этих словах Ребров дернул Адриано за бороду.

Они просто хотят вернуться в детство

Многие диалоги не предполагали конкретных ответов. Мальчики и девочки просто желали футболистам здоровья, дарили подарки. Самый забавный достался Луису Адриано. Одна девочка так старалась, разукрашивая его портрет, что губы у бразильца получились ярко-алыми. Адриано смелся, казалось, что в эти минуты он был в восторге.

Последний вопрос этого дня задал мальчик, который уже плакал на руках у мамы — ему долго не давали слова.

Трахтенберг: Не надо плакать. Лучше спрашивай.

Мальчик: Если бы у вас была машина времени, куда бы вы отправились? Ещенко и Джикия: в 7 мая 2017 года — день, когда мы стали чемпионами.

Оба же пообещали набить татуировку, если «Спартак» получит пятую звезду.

Ребров: Хотел бы хотел в детство. Это лучшее, самое беззаботное время. Адриано: Да-да. Именно в детстве мы были абсолютно счастливы.

В зале ещё долго звучали аплодисменты.