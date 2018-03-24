Давайте жить дружно! Толстый кот-миротворец покорил соцсети

В интернете набирает популярность видео, на котором очень толстый кот останавливает драку своих сородичей.

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На первых кадрах кажется: бой неизбежен. Противники настроены решительно, угрожающе шипят и даже успевают скрестить когти. Однако неожиданно в кадре появляется третий, очень упитанный кот.

Он медленно подходит и вместо того чтобы подключиться к драке, равнодушно заваливается на бок. Забияк такая наглость обезоруживает и они мирно расходятся.

Напомним, ранее интернет-пользователей поразил говорящий кот Яша, который попросил «открыть» ему дверь.

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