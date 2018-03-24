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Александр Григорян: «Итог встречи „Луч-Энергия“ — „Спартак-2“ закономерен»
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Александр Григорян: «Итог встречи „Луч-Энергия“ — „Спартак-2“ закономерен» 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Главный тренер «Луч-Энергии» Александр Григорян после матча 29-го тура ФНЛ против «Спартака-2» отметил, что в первом тайме соперник переиграл его команду по всем статьям. Специалист также добавил, что итог встречи закономерен.
— В первом тайме «Спартак-2» переиграл нас по всем статьям, — цитирует пресс-служба Григоряна. — Ребята быстро комбинируют. Даже без четырех футболистов в основного состава. То, что команда перейдет на игру в три защитника, для нас было сюрпризом. Ни в одном матче в первенстве «Спартак-2» так не играл. И к этому фактору мы тоже привыкали. Я уже много лет восхищаюсь игрой команды «Спартака-2», и не я один. Мне в прошлом году присылали ролик, где болельщики «Луча» после матча хлопают спартаковцам за игру. Мне кажется, что ничего подобного не было даже когда мы здесь на кубок обыграли «Рубин». Ни одна команда, включая те, которые выходят в премьер-лигу, в комбинационной игре не могут сравниться со «Спартаком-2». Это другая ментальность.
Во втором тайме пришлось поменять содержание игры. Стало понятно, что соревноваться с мальчишками в комбинационном футболе у нас не получится. И те изменения, которые мы внесли, дали нам возможность взять игру в свои руки, выходить из-под прессинга и, в то же время, применять длинные передачи на Хлебородова. Безусловно, креатива добавил и Бажев. В итоге, благодаря трем заменам в перерыве, мы во втором тайме увидели совершенно другую команду.
Наверное, итог встречи закономерен, и не надо обращать внимание на то, что мы сравняли счет на последней минуте. В конце концов, мы могли забить и второй. В нынешней мясорубке в турнирной таблице каждое очко на вес золота. Хотя три было бы намного лучше.
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