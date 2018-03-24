Жительнице Самары в печенье попался кусочек полиэтилена

Жительница Самары осталась недовольна покупкой сладостей в одном из магазинов города. В печенье ей попался кусочек полиэтилена. Неприятной находкой женщина поделилась в соцсетях.

— Хотела полакомиться, а тут такое чудо, — рассказала женщина. — Не очень приятно, когда находишь такие «сюрпризы» в печенье.

Пользователи пытались приободрить покупательницу. Некоторые даже нашли положительные стороны в этом. По их словам, такая «находка» служит доказательством того, что кондитеры ходят в бахилах на рабочем месте.