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Михаил Коляда: Месяц как я приехал с Олимпиады, хватило времени акклиматизироваться
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Михаил Коляда: Месяц как я приехал с Олимпиады, хватило времени акклиматизироваться 

Советский спорт 4 часа назад
— Надо было делать мне ритбергер, но что-то щелкнуло в голове. Получился только двойной. Да и тулуп четверной нужно было прыгать чисто…
Здесь все было хорошо. Месяц как я приехал с Олимпиады, хватило времени акклиматизироваться, пропустить все эти эмоции через себя, выдохнуть и с новыми силами пойти вперед. Мне очень понравилось на официальных приемах, особенно находиться рядом с нашими хоккеистами-чемпионами. Когда были в Кремле, чувствовал от них такой заряд энергии! Ощутил сильный подъем, — рассказал Коляда в интервью «Матч ТВ».
Напомним, на чемпионате мира-2018 Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль.
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