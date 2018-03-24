Михаил Коляда: Месяц как я приехал с Олимпиады, хватило времени акклиматизироваться

— Надо было делать мне ритбергер, но что-то щелкнуло в голове. Получился только двойной. Да и тулуп четверной нужно было прыгать чисто…

Здесь все было хорошо. Месяц как я приехал с Олимпиады, хватило времени акклиматизироваться, пропустить все эти эмоции через себя, выдохнуть и с новыми силами пойти вперед. Мне очень понравилось на официальных приемах, особенно находиться рядом с нашими хоккеистами-чемпионами. Когда были в Кремле, чувствовал от них такой заряд энергии! Ощутил сильный подъем, — рассказал Коляда в интервью «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира-2018 Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль.