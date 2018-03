Роналдиньо рабоной в девятку забил лучший гол недели. Видео

Компания EA Sports опубликовала свежий выпуск лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 18. Автором лучшего гола стал игрок с ником Jorrol Samuel, который легендарным полузащитником сборной Бразилии Роналдинью ударом рабоной отправил мяч в дальнюю девятку. Вратарь был бессилен.

The Ronaldinho Rabona 😲 Submit your best #FIFA18 goal https://t.co/acDuzkVGIa pic.twitter.com/jI9tQrs8lu

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 24 марта 2018 г.