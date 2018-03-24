Андрей Талалаев: «Ни „Тамбов“, ни „Олимпиец“ не радует ничья с турнирной точки зрения»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после матча 29-го тура ФНЛ против «Олимпийца» (1:1) отметил, что доволен действиями своей команды. Специалист также добавил, что ничья никого не радует с турнирной точки зрения.

— Эта ничья никого не радует с турнирной точки зрения — ни нас, ни соперника, — цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. — Что касается игры, то я доволен действиями своей команды. Она играла сегодня хорошо. Вообще в трех играх из четырех мы набираем очки, уступили только «Ротору». Но Волгоград — смотрите — всех громит, сегодня даже «Енисей» обыграл.

В первом тайме мы полностью выполнили установку, проводили быстрые атаки по флангам. Мы не хотели контролировать мяч, а за счет быстрого движения на флангах вскрывать оборону. В том числе, и гол забили таким образом, убежав в атаку после «стандарта».

К сожалению, вторые таймы у нас намного хуже, чем первые. Во всех четырех матчах. Причину тому я не знаю. Если бы знал, конечно же, исправил. При этом, если брать статистику, мы не выглядим хуже в движении, в функциональной подготовке. Хуже начинаем играть в футбол.

Доволен тем, что в двух матчах с «Олимпийцем» мы набрали 4 очка. Что касается наших планов, я очень надеюсь, что мы продолжим набирать очки в домашних играх. И очень хотелось бы, чтобы подравнялось качество игры в первом и втором тайме.