Ирина Жук: Психологически трудно готовить к чемпионату мира пару, которую лишили права выступить Олимпийских играх

— Психологически очень трудно готовить к чемпионату мира пару, которую еще пару месяцев назад без объяснения причин лишили права выступить на главном старте четырехлетия — Олимпийских играх. Это наши дети, мы работаем вместе уже 11 лет. Но сегодня они катались воздушно, плели кружева на льду! Собрались и сделали все, что могли на данный момент".

Сложно пробить эту стену, но мы ее пробьем — они могут бороться с топовыми спортсменами и будут это делать. Они очень нравятся людям, у них есть свое лицо, каждый сезон мы придумываем новые элементы. Наверное, надо еще подождать, — цитирует наставника ТАСС

Напомним, что Степанова и Букин заняли седьмое место, по сумме двух программ набрав 184,01 балла.