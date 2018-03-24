Райан Гиггз: «Бэйлу можно просто давать мяч, чтобы он мог свободно действовать сам» 

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отметил, что дает свободу Гарету Бэйлу на поле. По его словам, это дает преимущество валлийской команде.
— Гарет может забивать голы в любой ситуации, он в этом похож на Криштиану Роналду, — цитирует A Bola Гиггза. — Оба начинали на флангах, а теперь стали бомбардирами. У Гарета особый талант, мы стараемся дать ему свободу, чтобы он мог угрожать соперникам. Наша задача — определить стратегию, дать конкретные инструкции, а Бэйлу можно просто дать мяч, чтобы он мог свободно действовать. Это очень умный игрок.