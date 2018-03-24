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Райан Гиггз: «Бэйлу можно просто давать мяч, чтобы он мог свободно действовать сам»
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Райан Гиггз: «Бэйлу можно просто давать мяч, чтобы он мог свободно действовать сам» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отметил, что дает свободу Гарету Бэйлу на поле. По его словам, это дает преимущество валлийской команде.
— Гарет может забивать голы в любой ситуации, он в этом похож на Криштиану Роналду, — цитирует A Bola Гиггза. — Оба начинали на флангах, а теперь стали бомбардирами. У Гарета особый талант, мы стараемся дать ему свободу, чтобы он мог угрожать соперникам. Наша задача — определить стратегию, дать конкретные инструкции, а Бэйлу можно просто дать мяч, чтобы он мог свободно действовать. Это очень умный игрок.
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