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Российские футболисты проиграли французам в контрольном матче в Петербурге
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Российские футболисты проиграли французам в контрольном матче в Петербурге 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: dp.ru
В составе нашей команды отличился Фёдор Смолов на 68-й минуте. У французов дублем отметился Килиан Мбаппе (на 40-й и 83-й минуте), а на 49-й ещё один мяч забил Поль Погба.
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