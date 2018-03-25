В понедельник Сборная Франции по футболу прибудет в Петербург

Сборная Франции по футболу прилетит в Петербург в понедельник, 26 марта, чтобы на следующий день принять участие в товарищеском матче со сборной России.

Как сообщает пресс-служба РФС, уже 26 марта гости проведут тренировку на стадионе «Санкт-Петербург».

Сборная же России приедет в город на Неве на день раньше соперников — в воскресенье. Предыгровая тренировку они проведут в понедельник в 16:00.

Напомним, накануне россияне проиграли бразильцам в контрольном матче со счетом 0:3, французы уступили колумбийцам со счетом 2:3.

Во вторник товарищеская встреча команд начнется в 18.50 мск.