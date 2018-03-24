СМИ: Футболистов будут исключать из сборной Китая за татуировки

Стали известны подробности, почему футболисты сборной Китая прикрывали свои татуировки в контрольном матче против национальной команды Уэльса. Федерация футбола Китая запретила демонстрацию татуировок, так как спортсмены несут ответственность за обеспечение здоровой культуры и развитие здорового культурного образования на всех уровнях, в профессиональных лигах и молодёжном футболе, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sports Weekly.

К игрокам сборной Китая с татуировками будут применяться меры вплоть до исключения из состава национальной команды.

Ранее игроки сборной Китая по футболу прикрыли свои татуировки на открытых участках тела в контрольном матче против национальной команды Уэльса.