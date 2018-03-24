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Риксен посетил благотворительный матч «Легенд Рейнджерс»
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Риксен посетил благотворительный матч «Легенд Рейнджерс» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен побывал на матче «Легенд Рейнджерс» на «Айрброксе». Болельщики встретили футболиста овациями.
— Повседневная жизнь с этой болезнью затруднена, и чем дольше вы живете, тем сложнее она становится, — цитирует Daily Record Риксена. — Каждый день вы теряете способность делать что-то сами и больше зависите от окружающих вас людей. Для меня это очень сложно.
Самые заметные негативные изменения произошли в прошлом году на моих руках и шеи. Я, конечно, не ожидаю смерти, у меня есть планы на будущее. Я никогда не сдаюсь без боя.
Напомним, Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с питерцами он выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
В 2013 году игрок сообщил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (прогрессирующее, неизлечимое заболевание ЦНС). Риксен продолжает бороться с болезнью.
Class video this, Rangers players past and present surround Fernando Ricksen ahead of the #LegendsReturn game at Ibrox (via @RFC_Charity) pic.twitter.com/YGb0ivy32y
— talkingbaws.com (@talkingbaws) 24 марта 2018 г.
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