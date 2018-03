Риксен посетил благотворительный матч «Легенд Рейнджерс»

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен побывал на матче «Легенд Рейнджерс» на «Айрброксе». Болельщики встретили футболиста овациями.

— Повседневная жизнь с этой болезнью затруднена, и чем дольше вы живете, тем сложнее она становится, — цитирует Daily Record Риксена. — Каждый день вы теряете способность делать что-то сами и больше зависите от окружающих вас людей. Для меня это очень сложно.

Самые заметные негативные изменения произошли в прошлом году на моих руках и шеи. Я, конечно, не ожидаю смерти, у меня есть планы на будущее. Я никогда не сдаюсь без боя.

Напомним, Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с питерцами он выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА

В 2013 году игрок сообщил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (прогрессирующее, неизлечимое заболевание ЦНС). Риксен продолжает бороться с болезнью.

