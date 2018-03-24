Чисора нокаутировал Азузи и предложил сделку Хэю — тот отказал

O2 Arena, Лондон, Великобритания. Британский супертяж Дерек Чисора (28-8, 20 КО) во 2-м раунде брутально уничтожил француза Закария Аззузи (14-3-2, 10 КО), свалив того правым хуком в голову, после чего обсудил дела с бывшим соперником Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО). Хэй в очередной раз предложил Чисоре поединок с подопечным своей промоутерской компании Hayemaker Promotions Джо Джойсом (3-0, 3 КО). Чисора ответил следующее: «Давай сделаем так. Если Джойс меня побьёт, ты заплатишь мне £1. Если я побью Джойса, то ты перечислишь мне весь свой гонорар за реванш с Тони Беллью ». Несложно догадаться, что Хэй отказался.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Чисора-Аззузи (возможно, появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.