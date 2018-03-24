Ещё
Чисора нокаутировал Азузи и предложил сделку Хэю — тот отказал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чисора нокаутировал Азузи и предложил сделку Хэю — тот отказал 

Vringe.com 48 минут назад
Фото: Vringe.com
O2 Arena, Лондон, Великобритания. Британский супертяж Дерек Чисора (28-8, 20 КО) во 2-м раунде брутально уничтожил француза Закария Аззузи (14-3-2, 10 КО), свалив того правым хуком в голову, после чего обсудил дела с бывшим соперником Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО). Хэй в очередной раз предложил Чисоре поединок с подопечным своей промоутерской компании Hayemaker Promotions Джо Джойсом (3-0, 3 КО). Чисора ответил следующее: «Давай сделаем так. Если Джойс меня побьёт, ты заплатишь мне £1. Если я побью Джойса, то ты перечислишь мне весь свой гонорар за реванш с Тони Беллью». Несложно догадаться, что Хэй отказался.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Чисора-Аззузи (возможно, появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Феликс Вердехо больше не топ-проспект — пуэрториканец досрочно уступил Антонио Лосада Видео боя: Джо Джойс — Донни Палмер В Украине создана любительская Федерация смешанных боевых искусств — UF MMA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские фигуристы показали худший за 7 лет результат9
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова179
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение