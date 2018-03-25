Ещё
Везде поспел: как Чисора нокаутировал Аззузи и обсудил дела с Хэем — фото
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мяч убил футболиста
Мяч убил футболиста

Везде поспел: как Чисора нокаутировал Аззузи и обсудил дела с Хэем — фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
24 марта в Лондоне (Великобритания) местный боксёр-хулиган Дерек Чисора (28-8, 20 КО) нокаутировал безвестного француза Закария Аззузи (14-3-2, 10 КО), после чего обсудил с бывшим антагонистом Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) дела финансовые.
«Хэймейкер» предлагает Чисоре поединок против бойца своей промоутерской компании (Hayemaker Promotions) Джо Джойса (3-0, 3 КО). Чисора всячески даёт понять, что его не устраивает предложенный гонорар.
О том, как это было — в фоторепортаже от BoxingScene и Lawrence Lustig.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Трудности перевода: Слова Головкина исказили, но он очень зол — Санчес Лучший друг Флойда Мэйуэзера боится за него в ММА Ломаченко–Линарес: в Top Rank рассказали, как удалось договориться с Golden Boy
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас25
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой112
Второй ракетке мира угрожали во время матча2
Плющенко обратился к Загитовой150
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение