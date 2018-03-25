Везде поспел: как Чисора нокаутировал Аззузи и обсудил дела с Хэем — фото

24 марта в Лондоне (Великобритания) местный боксёр-хулиган Дерек Чисора (28-8, 20 КО) нокаутировал безвестного француза Закария Аззузи (14-3-2, 10 КО), после чего обсудил с бывшим антагонистом Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) дела финансовые.

«Хэймейкер» предлагает Чисоре поединок против бойца своей промоутерской компании (Hayemaker Promotions) Джо Джойса (3-0, 3 КО). Чисора всячески даёт понять, что его не устраивает предложенный гонорар.

О том, как это было — в фоторепортаже от BoxingScene и Lawrence Lustig.

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