Футбольный и мини-футбольный «Спартаки» заключили меморандум о сотрудничестве

Церемония подписания документа прошла в субботу в пресс-центре стадиона «Спартака» в Тушино. Как отмечается, меморандум будет касаться сотрудничества клубов в подготовке резерва команд.

В документе говорится о развитии федеральной сети отделений начальной мини-футбольной подготовки «Спартака», привлечении талантливых детей из спартаковской мини-футбольной академии к тренировкам в футбольной академии имени Федора Черенкова, обмене методиками, стажировке тренеров и проведении мастер-классов.

Мини-футбольный «Спартак» выступает в высшей лиге России, втором по силе дивизионе страны.