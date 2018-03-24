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Футбольный и мини-футбольный «Спартаки» заключили меморандум о сотрудничестве
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Футбольный и мини-футбольный «Спартаки» заключили меморандум о сотрудничестве 

Советский спорт 27 минут назад
Церемония подписания документа прошла в субботу в пресс-центре стадиона «Спартака» в Тушино. Как отмечается, меморандум будет касаться сотрудничества клубов в подготовке резерва команд.
В документе говорится о развитии федеральной сети отделений начальной мини-футбольной подготовки «Спартака», привлечении талантливых детей из спартаковской мини-футбольной академии к тренировкам в футбольной академии имени Федора Черенкова, обмене методиками, стажировке тренеров и проведении мастер-классов.
Мини-футбольный «Спартак» выступает в высшей лиге России, втором по силе дивизионе страны.
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