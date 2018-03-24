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В Саратове продавщица церковной лавки стулом отбилась от грабителя с ножом
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В Саратове продавщица церковной лавки стулом отбилась от грабителя с ножом 

Ридус 36 минут назад
Пожилая продавщица церковной лавки в Храме Святого Владимира при помощи стула отбилась от вооруженного грабителя.
Видео, где запечатлена борьба старушки с воришкой опубликовал Mash в социальной сети Facebook. На записи видно, что мужчина с ножом пытается стянуть товар, женщина отпихивает его, затем берет стул и начинает размахивать им. Злоумышленник пытается выхватить стул, но ему это не удается, он выбегает на улицу.
«Бог победил», «Бес в него вселился. Изыди!», «Православненько», «На бога надейся. Но табуреткой долбануть — это надёжней», «Христос выгнал торговцев из храма. Этот мужчина просто перестарался следовать его завету!», «У кого стул, тот и победил», — пошутили пользователи в комментариях к видео.
По информации «Лайф», несмотря на отпор продавщицы, нападавший похитил крестики на сумму около 10 тысяч рублей. Полиция разыскивает подозреваемого.
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