В Саратове продавщица церковной лавки стулом отбилась от грабителя с ножом

Пожилая продавщица церковной лавки в Храме Святого Владимира при помощи стула отбилась от вооруженного грабителя.

Видео, где запечатлена борьба старушки с воришкой опубликовал Mash в социальной сети Facebook. На записи видно, что мужчина с ножом пытается стянуть товар, женщина отпихивает его, затем берет стул и начинает размахивать им. Злоумышленник пытается выхватить стул, но ему это не удается, он выбегает на улицу.

«Бог победил», «Бес в него вселился. Изыди!», «Православненько», «На бога надейся. Но табуреткой долбануть — это надёжней», «Христос выгнал торговцев из храма. Этот мужчина просто перестарался следовать его завету!», «У кого стул, тот и победил», — пошутили пользователи в комментариях к видео.

По информации «Лайф», несмотря на отпор продавщицы, нападавший похитил крестики на сумму около 10 тысяч рублей. Полиция разыскивает подозреваемого.