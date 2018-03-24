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Волгоградский «Ротор» переберется на современное поле Волжского
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Волгоградский «Ротор» переберется на современное поле Волжского 

v1.ru 9 минут назад
Фото: v1.ru
Игроки волгоградского «Ротора» после тренировок на астраханском стадионе возвращаются в Волгоград.
— Мы попали в сложную ситуацию из-за погоды. Все видят, что сейчас происходит в Волгограде, — рассказывает главный тренер команды Сергей Павлов. — Благодаря поддержке областного комитета спорта мы смогли провести полноценный сбор. Завтра мы возвращаемся домой и берем один день на восстановление. Мы соскучились по Волгограду. Честно говоря, потому что налетались и намотались.
Дав выходной своим игрокам, тренер волгоградского «Ротора» поедет смотреть новое тренировочное поле в Волжском.
— Нам готовят искусственное поле последнего поколения, — уточняет Сергей Павлов. — Мы базируемся на стадионе «Трактор», питаемся и ходим в тренажерный зал на Баррикадах — конечно, нам ближе и удобнее доехать до Волжского. Перед отъездом мы еще раз поблагодарим астраханцев. В последние дни наши ребята тренировались на земляном поле детской академии. И это очень помогло избежать травм.
По словам главного тренера футбольного клуба, после выезда игроки проведут домашний матч.
На этой неделе стало известно, что «Ротор» открыл онлайн продажи билетов на два тестовых матча, которые пройдут на новом стадионе «Волгоград Арена» 21 апреля и 2 мая. На домашнем поле волгоградцы сыграют с «Лучом-Энергией» и с командой «Крылья Советов» из Самары. Обе игры начнутся в 17:00.
Сегодня волгоградские спортсмены обыграли лидера турнирной таблицы ФНЛ. Матч против команды «Енисей» закончился со счетом 1:0.
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