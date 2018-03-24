Лучшие комментарии читателей: Неймар, Глушаков, Дзюба

В «Рубине» пытаются отыскать газон, сборной поможет радиоуправляемый мяч, а Селюк забыл рассказать про Яя Туре — топ-комментарии читателей.

Ройс пропустит товарищеские матчи сборной Германии из-за травмы

grekvernulsya: — ФК Гусь-Хрустальный: мы рады подписанию нового контракта с Марко. Надеемся на долгое сотрудничество.

«Лиону» грозит исключение из еврокубков за беспорядки фанатов перед игрой с ЦСКА

tverskoyfanboy69: — Ребята из ЦСКА их уже исключили, так что бояться нечего.

Моуринью: сильные клубы вкладываются в трансферы, а «МЮ» — нет, это тяжело

kpmed: — Моуринью: проклятая «Севилья» жирует и купается в миллиардах долларов!

Бердыев: в Москве хорошие условия, а у нас огород

chelovechkin: — Стадион «Рубина» на ночь не закрывается? А то складывается ощущение, что там втихаря кто-то картошку выращивает.

Покер Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»

scientist: — Мне почему-то кажется, что Салах не пройдет паспортный контроль по прибытию на ЧМ в Россию…

Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит»

truespartakovec: — Локомотив — чемпион ЦСКА — 1/4 ЛЕ Спартак — Кубок России Зенит — Санкт-Петербург

Мейтин: я допустил ошибку, баннер фанатов «Спартака» был согласован с РФПЛ

diman19801980: — Идёт свадьба. В банкетный зал вбегает главный распорядитель и объявляет: — Свадьба отменяется — невесту обесчестили! Все начали собираться домой. Но тут снова входит тот же распорядитель: — Господа! Свадьба состоится! Честь невесты восстановлена. Негодяй извинился!

Болельщица «Спартака» получила футболку Селихова, чтобы выйти замуж

stic—ks: — Теперь ей надо получить футболку Глушакова, чтобы забеременеть))

Loko26-ban: — Главное не Кержакова, а то будет вечно мимо.

Рауш и Нойштедтер оштрафованы за нарушение внутреннего распорядка сборной России

densocceroos: — На выборы что ли не ходили?

Камболов вызван в сборную России

debian: — Хороший пас на Адриано отдал, заслужил. Камболов покинул расположение сборной России в преддверии матча с Францией

Grupav: — Жаль, что не Черчесов покинул расположение сборной…

Селюк: Л. Адриано — несопоставимые цена-качество, даже Марков забивает больше

Spartakstav: — Интервью, видимо, не до конца опубликовали, ведь про Туре ни слова…

«Атлетико» после разгромной победы над «Локомотивом» проиграл в матче Примеры

afesefo: — «Атлетико», который громил «Локомотив», но который проиграл «Вильярреалу», вылетевшему от «Лиона», который вылетел от ЦСКА.

Довбня — об интересе ЦСКА: я не хуже игроков топ-клубов

Stainder: — Довбня: я как дорогой автомобиль, только дешёвый.

kaizer: — ЦСКА хочет его купить, чтобы 2 раза в год выпускать против «Спартака»?

nogobol: — Я как раз пишу сейчас книгу «Блеск и величие Довбни». Это интервью очень кстати появилось. А то ни одной строчки пока не родилось, до этого момента.

Сборная Португалии презентовала форму для ЧМ-18 neiitr30: — Чё изменилось то?:)

scientist: — Декольте глубже.

В первом матче ЧМ-2018 сыграют мячом, побывавшим в космосе

rozareulbder: — Это тот знаменитый мяч Рамоса? Нашелся-таки))

irwb: — Сидя у себя на планете «Кибертрон» и смотря Чемпионат Мира по футболу 2018, Оптимус Прайм очень удивился, почему даже радиоуправляемый мяч. который он подарил русским, им не помог.

Лопатин: вряд ли получилось заменить Неймара на тренировке сборной Бразилии

aneponial: — Неймар: вряд ли у меня получится заменить Лопатина.

В офисе «Рубина» прошли обыски

snum7: — Искали газон.