Лучшие комментарии читателей: Неймар, Глушаков, Дзюба 

В «Рубине» пытаются отыскать газон, сборной поможет радиоуправляемый мяч, а Селюк забыл рассказать про Яя Туре — топ-комментарии читателей.
Ройс пропустит товарищеские матчи сборной Германии из-за травмы
grekvernulsya: — ФК Гусь-Хрустальный: мы рады подписанию нового контракта с Марко. Надеемся на долгое сотрудничество.
«Лиону» грозит исключение из еврокубков за беспорядки фанатов перед игрой с ЦСКА
tverskoyfanboy69: — Ребята из ЦСКА их уже исключили, так что бояться нечего.
Моуринью: сильные клубы вкладываются в трансферы, а «МЮ» — нет, это тяжело
kpmed: — Моуринью: проклятая «Севилья» жирует и купается в миллиардах долларов!
Бердыев: в Москве хорошие условия, а у нас огород
chelovechkin: — Стадион «Рубина» на ночь не закрывается? А то складывается ощущение, что там втихаря кто-то картошку выращивает.
Покер Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»
scientist: — Мне почему-то кажется, что Салах не пройдет паспортный контроль по прибытию на ЧМ в Россию…
Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит»
truespartakovec: — Локомотив — чемпион ЦСКА — 1/4 ЛЕ Спартак — Кубок России Зенит — Санкт-Петербург
Мейтин: я допустил ошибку, баннер фанатов «Спартака» был согласован с РФПЛ
diman19801980: — Идёт свадьба. В банкетный зал вбегает главный распорядитель и объявляет: — Свадьба отменяется — невесту обесчестили! Все начали собираться домой. Но тут снова входит тот же распорядитель: — Господа! Свадьба состоится! Честь невесты восстановлена. Негодяй извинился!
Болельщица «Спартака» получила футболку Селихова, чтобы выйти замуж
stic—ks: — Теперь ей надо получить футболку Глушакова, чтобы забеременеть))
Loko26-ban: — Главное не Кержакова, а то будет вечно мимо.
Рауш и Нойштедтер оштрафованы за нарушение внутреннего распорядка сборной России
densocceroos: — На выборы что ли не ходили?
Камболов вызван в сборную России
debian: — Хороший пас на Адриано отдал, заслужил. Камболов покинул расположение сборной России в преддверии матча с Францией
Grupav: — Жаль, что не Черчесов покинул расположение сборной…
Селюк: Л. Адриано — несопоставимые цена-качество, даже Марков забивает больше
Spartakstav: — Интервью, видимо, не до конца опубликовали, ведь про Туре ни слова…
«Атлетико» после разгромной победы над «Локомотивом» проиграл в матче Примеры
afesefo: — «Атлетико», который громил «Локомотив», но который проиграл «Вильярреалу», вылетевшему от «Лиона», который вылетел от ЦСКА.
Довбня — об интересе ЦСКА: я не хуже игроков топ-клубов
Stainder: — Довбня: я как дорогой автомобиль, только дешёвый.
kaizer: — ЦСКА хочет его купить, чтобы 2 раза в год выпускать против «Спартака»?
nogobol: — Я как раз пишу сейчас книгу «Блеск и величие Довбни». Это интервью очень кстати появилось. А то ни одной строчки пока не родилось, до этого момента.
Сборная Португалии презентовала форму для ЧМ-18 neiitr30: — Чё изменилось то?:)
scientist: — Декольте глубже.
В первом матче ЧМ-2018 сыграют мячом, побывавшим в космосе
shutup: — Ну, и как тебе такое, Илон Маск?
rozareulbder: — Это тот знаменитый мяч Рамоса? Нашелся-таки))
irwb: — Сидя у себя на планете «Кибертрон» и смотря Чемпионат Мира по футболу 2018, Оптимус Прайм очень удивился, почему даже радиоуправляемый мяч. который он подарил русским, им не помог.
Лопатин: вряд ли получилось заменить Неймара на тренировке сборной Бразилии
aneponial: — Неймар: вряд ли у меня получится заменить Лопатина.
В офисе «Рубина» прошли обыски
snum7: — Искали газон.