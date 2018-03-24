Ещё
Эфиопка Кебеде установила мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эфиопка Кебеде установила мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 24 марта. Легкоатлетка Нетсанет Гудете Кебеде из Эфиопии установила мировой рекорд в полумарафоне на 21 км 97,5 м на чемпионате мира в Валенсии.
Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 11 секунд, серебро завоевала кенийка Джойсилин Джепкосгеи (1:06.54), третьей стала ее соотечественница Паулин Кавеке Камулу (1:06.56).
Предыдущий рекорд принадлежал Лорне Киплагат из Нидерландов (1:06.25), который спортсменка установила в 2007 году.
Следующий чемпионат мира по полумарафону пройдет в польской Гдыне в 2020 году.
ТАСС: последние новости
Парламент Италии нового созыва проведет первое заседание и начнет избирать спикеров Фильтрат с мусорного полигона в Волоколамске будут очищать в Солнечногорском районе Российские пользователи Viber сообщают о сбоях в работе мессенджера
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские фигуристы показали худший за 7 лет результат17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова199
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение