Обзор игрового дня НХЛ. 26 марта 2018 года. Овечкин забил 45-й гол в сезоне

А «Вегас» сделал то, что ещё полгода назад это невозможно было представить.

45 голов за сезон — отметка, по нынешним временам, великолепная. В какие-то годы этой цифры по заброшенным шайбам уже хватило бы для завоевания «Мориса Ришара», в другие это было бы весомой заявкой. В любом случае, Александр Овечкин сделал ещё один шаг к тому, чтобы высечь своё имя на энхаэловских скрижалях: россиянин в девятый раз за карьеру забил 45 голов за сезон и повторил рекорды Уэйна Гретцки Майка Босси . У этих легенд, так же как теперь у Овечкина, было 9 сезонов с 45 голами за спиной, но не стоит забывать, что и Уэйн, и Майк выступали в те времена, когда забрасывать шайбы было не пример легче.

Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

«Вашингтон» уверенно движется к очередной победе в Столичном дивизионе: победа над «Рейнджерс» стала для команды Барри Тротца шестой в семи последних матчах, и за 6 игр до конца регулярного чемпионата преимущество «столичных» над «Питтсбургом» составляет 5 очков. «Синерубашечники» — одни из любимых «клиентов» Александра Овечкина, и в третьем за сезон матче с «рейнджерами» российский снайпер не смог устоять перед соблазном пополнить персональную копилку голов. Правда, на этот раз от капитана «столичных» досталось не Хенрику Лундквисту , а Александру Георгиеву , который вышел на лёд в качестве стартёра, но продержался лишь 9 минут. Шайба Овечкина, заброшенная в его классическом стиле, стала для Георгиева третьей «банкой», пропущенной после 6 бросков, что стало поводом для его замены на Ондржея Павелеца.

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«50 голов? Всё в моих руках. Конечно, когда ты становишься всё ближе и ближе к какой-то отметке, то хочешь её достичь», — сказал Овечкин, комментируя очередной вопрос о голевом «полтиннике». «Саша вполне может это сделать, он в хорошей форме. Это будет личная веха для него, как и в прошлом году. На протяжении сезона Овечкин был единственным хоккеистом, игравшим очень стабильно. Вспомним, что у нас есть парни, у которых голевая засуха составляла более 20 игр. Он знает, что от его действий зависит вся команда и гордится этим», — добавил Барри Тротц.

«Я не думаю, что он сосредоточился на отметке в 50 голов. Но вы знаете, я ещё до сезона говорил, что Овечкин забьёт 50. В запасе есть ещё достаточно матчей, так что почему нет?», — сказал Евгений Кузнецов , который и сам не ушёл со льда без заброшенной шайбы. В конце первого периода челябинец отличился в меньшинстве, и теперь до личного рекорда результативности Кузнецову не хватает всего двух набранных очков.

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«Вегас» вышел в плей-офф Домашняя победа «Голден Найтс» над «Колорадо» стала для клуба-новичка исторической: «Вегас» официально забронировал себе попадание в плей-офф, став третьим клубом-новобранцем с 1968 года, кому удался подобный успех. Войти в розыгрыш Кубка Стэнли «рыцари» могут с очень удобной позиции, поскольку за 6 матчей до конца «регулярки» «Вегас» лидирует в Тихоокеанском дивизионе, имея 6 очков преимущества над «Сан-Хосе». В матче с «Эвеланш» один из лидеров «Вегаса» Вильям Карлссон стал четвёртым хоккеистом в сезоне, кто добрался до отметки в 40 голов, а автором победной шайбы стал Джонатан Маршессо

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«Тампа» отсыпается перед решающими матчами?

«Молнии» продолжают держать в напряжении своих многочисленных поклонников. Неожиданное домашнее поражение от «Аризоны» стало для «Тампы» вторым подряд и четвёртым в семи последних матчах, а общая активность некогда грозной атаки «Лайтнинг» оказалась намного ниже, чем у лишённых турнирной мотивации «койотов» (20 бросков в створ против 35). Лучший российский бомбардир сезона Никита Кучеров реализовал численное преимущество и забил свой 38-й гол в сезоне, но его шансы на «Арт Росс Трофи» уже не так велики, как были ещё неделю назад. Отставание от Коннора Макдэвида составляет 3 очка, а учитывая ту форму, в которой сейчас находится «Тампа», резко взвинтить темп Кучерову будет весьма проблематично.

Стоит добавить, что свой первый матч в сезоне пропустил капитан «молний» Стивен Стэмкос , которому дали возможность подлечить травму нижней части тела. «Определённо, у нас не получается игра в атаке. 20 бросков в домашнем матче, плюс неудачная предыдущая игра с „Бостоном“ — это совсем не то, на что мы рассчитывали», — признал защитник Антон Строльман

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Зыков продолжает забивать

Вероятно, руководство «Каролины» уже начало жалеть о том, что не вызвало Валентина Зыкова в основную команду пораньше. Лучший снайпер АХЛ нынешнего сезона прекрасно проявляет себя в стане «ураганов»: в матче с «Оттавой» Зыков забил свой третий гол в сезоне, и теперь в четырёх матчах за «Каролину» на его счету 5 (3+2) результативных баллов. Шайба Валентина стала для «Харрикейнз» победной, и математические шансы на попадание в плей-офф «Каролина» ещё сохраняет (7 очков отставания за 6 матчей до конца).

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Дадонов рвётся в плей-офф Одним из тех соперников, кто может окончательно выбить «Каролину» из числа претендентов на плей-офф, вполне может стать «Флорида», у которой свои планы на последнюю кубковую позицию. Матч с «Айлендерс» позволил «пантерам» не отпустить вперёд «Нью-Джерси», который замыкает зону плей-офф на Востоке, и команды по-прежнему разделяет лишь одно очко при наличии матча в запасе у южан. Главными героями победы над «островитянами» стали голкипер «Пантерз» Джеймс Раймер , отразивший все 32 броска по своим воротам, автор победного гола защитник Кейт Яндл , и Евгений Дадонов, который в четырёх последних матчах набрал 4 (2+2) очка.

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