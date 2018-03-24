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Израиль — Румыния — 1:2, Того — Кот-д'Ивуар — 2:2, Косово — Мадагаскар — 1:0 (обзоры)
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Израиль — Румыния — 1:2, Того — Кот-д'Ивуар — 2:2, Косово — Мадагаскар — 1:0 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.
Израиль — Румыния — 1:2  Того — Кот-д'Ивуар — 2:2  Косово — Мадагаскар — 1:0
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