Делегации шести стран примут участие в заседании совета «Оленеводов мира» на Ямале

САЛЕХАРД, 25 марта. / ТАСС /. Заседание совета ассоциации «Оленеводы мира» пройдет в воскресение в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Оно соберет около 100 делегатов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии, а также из Сингапура, сообщили ТАСС в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

"Для участия в работе заседания совета ассоциации «Оленеводы мира» на Ямал приехали

порядка 100 человек, из которых 60 — делегаты российских и зарубежных регионов, например, из Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии", — уточнили в департаменте.

Делегаты обсудят состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы ассоциации на ближайшие четыре года.

Участие в мероприятии также примут представители из Сингапура. «Эта делегация прибудет на Ямал для установления более тесных экономических и гуманитарных связей с арктическим регионом. Сингапур является государством-наблюдателем в Арктическом совете, и его представители хорошо знакомы с проектами ЯНАО. В Салехард приедут министр иностранных дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Сэм Тан, второй секретарь посольства Сингапура в Москве Тэо Сви Вэй и помощник руководителя министерства иностранных дел Сингапура Ван Шуо», — отметили в департаменте.

Первый Всемирный конгресс оленеводов состоялся в городе Надым (ЯНАО) в 1997 году. Одним из результатов форума стало создание ассоциации «Оленеводы мира» для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами. В ассоциацию входят по два представителя их всех оленеводческих регионов мира — из около 20 субъектов России, а также из Норвегии, Швеции, Финляндии, Гренландии, Канады, Аляски, Монголии, Китая, Шотландии.