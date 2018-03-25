Сергей Кирсанов: Проявили и характер, и неуступчивость. Ничья справедливый результат

— Мы прекрасно понимали, что нас ожидает в этом матче, — приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири». — «Томи» нужны очки, а мы предыдущую домашнюю игру проиграли. К тому же, у нас были потери — дисквалификации, заболевшие. Так что на поле сегодня вышли, в том числе, футболисты, имевшие в первой части сезона мало игровой практики. Для них это был шанс себя проявить, и всем своим игрокам я хочу сказать спасибо. Проявили и характер, и неуступчивость.

Наверное, ничья справедливый результат. С учетом кадровых потерь, состояния поля. Много было вертикальной игры, длинных передач. Поэтому мы сразу договорились, что будем высоко «поджимать» защитников соперника, чтобы этих передач не было. В целом все удалось, но мы уступаем сопернику в мощи. Возможно, ее и не хватило. Желаю томичам удачи и сохранения места в ФНЛ.

— Есть ли желание и стоит ли задача зацепиться за переходные матчи? — Руководство таких задач не ставило. Но премиальные за победы никто не отменял, и всегда любому спортсмену хочется быть выше.