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Сергей Кирсанов: Проявили и характер, и неуступчивость. Ничья справедливый результат
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Сергей Кирсанов: Проявили и характер, и неуступчивость. Ничья справедливый результат 

Советский спорт 49 минут назад
— Мы прекрасно понимали, что нас ожидает в этом матче, — приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири». — «Томи» нужны очки, а мы предыдущую домашнюю игру проиграли. К тому же, у нас были потери — дисквалификации, заболевшие. Так что на поле сегодня вышли, в том числе, футболисты, имевшие в первой части сезона мало игровой практики. Для них это был шанс себя проявить, и всем своим игрокам я хочу сказать спасибо. Проявили и характер, и неуступчивость.
Наверное, ничья справедливый результат. С учетом кадровых потерь, состояния поля. Много было вертикальной игры, длинных передач. Поэтому мы сразу договорились, что будем высоко «поджимать» защитников соперника, чтобы этих передач не было. В целом все удалось, но мы уступаем сопернику в мощи. Возможно, ее и не хватило. Желаю томичам удачи и сохранения места в ФНЛ.
— Есть ли желание и стоит ли задача зацепиться за переходные матчи? — Руководство таких задач не ставило. Но премиальные за победы никто не отменял, и всегда любому спортсмену хочется быть выше.
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