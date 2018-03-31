Ещё
Бывший тренер «Боруссии» может возглавить ПСЖ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший тренер «Боруссии» может возглавить ПСЖ 

Свободная пресса 1 час назад
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может продолжить карьеру во Франции. В услугах специалиста заинтересован ПСЖ, сообщает Sportbuzzer.
По информации источника, 44-летний специалист уже отказался от предложения возглавить «Баварию» и продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом». Но боссы парижан надеются убедить наставника перебраться в Францию, предложив ему выгодные условия личного контракта и практически неограниченный трансферный бюджет.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером ПСЖ может стать Зинедин Зидан.
Новости футбола: Бэйл не хочет переходить в «МЮ» из-за Моуриньо.
Свободная пресса: последние новости
«Спартак» интересуется защитником французского «Ренна» Лидер «Спартака» допустил, что может перейти в «Зенит» или ЦСКА В России мужчин с ожирением стало в три раза больше
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Амкар» обыграл «Локомотив»2
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
В «Зените» пообещали «всех рвать»4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение