Бывший тренер «Боруссии» может возглавить ПСЖ

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может продолжить карьеру во Франции. В услугах специалиста заинтересован ПСЖ, сообщает Sportbuzzer.

По информации источника, 44-летний специалист уже отказался от предложения возглавить «Баварию» и продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом». Но боссы парижан надеются убедить наставника перебраться в Францию, предложив ему выгодные условия личного контракта и практически неограниченный трансферный бюджет.

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