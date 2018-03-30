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Тухель и Лев получили предложения от «ПСЖ»
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Тухель и Лев получили предложения от «ПСЖ» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
«Бавария» отказалась от услуг Тухеля и хочет пригласить Хазенхюттля
Согласно источнику, французский клуб проявляет интерес к экс-наставнику дортмундской «Боруссии» Томасу Тухелю, который также получил предложение от лондонского «Арсенала».
Источник уверяет, что Тухель дал предварительное согласие на работу в лиге 1 и сейчас ищет себе помощника.
При этом парижане рассматривают кандидатуру главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Но, как пишет издания, Лев не намерен покидать национальную команду.
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