Тухель и Лев получили предложения от «ПСЖ»

«Бавария» отказалась от услуг Тухеля и хочет пригласить Хазенхюттля

Согласно источнику, французский клуб проявляет интерес к экс-наставнику дортмундской «Боруссии» Томасу Тухелю, который также получил предложение от лондонского «Арсенала».

Источник уверяет, что Тухель дал предварительное согласие на работу в лиге 1 и сейчас ищет себе помощника.

При этом парижане рассматривают кандидатуру главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Но, как пишет издания, Лев не намерен покидать национальную команду.