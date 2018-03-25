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Ирвинг пропустит до шести недель
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Ирвинг пропустит до шести недель 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Защитник «Бостона» Кайри Ирвинг перенесет операцию по поводу травмы колена. Как сообщает EAPN, на восстановление ему понадобится от трех до шести недель.
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