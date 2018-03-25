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Максим Житнев: Сейчас все игры тяжелые, но хочется получать результат
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Максим Житнев: Сейчас все игры тяжелые, но хочется получать результат 

Советский спорт 37 минут назад
— Для нас сегодня был знаковый матч — всегда интрига, да и болельщики «накаляются» перед игрой, — приводит слова Житнева официальный сайт «Сибири». — Сейчас все игры тяжелые, но хочется получать результат, биться… К сожалению, у нас состав сегодня был неоптимальный — много болезней, карточки, кто-то в сборную уехал, но ребята молодцы — бились! Отмечу, что поле сегодня было тяжелое, мы в манеже тренировались дома, и не совсем комфортно чувствовали.
— В начале второго тайма удалось забить быстрый гол… — Прошла передача из глубины, защитник проиграл позиционно — мяч упал практически на ногу и мне оставалось только попасть в ворота.
— «Томь» по ходу матча имела преимущество, и очко в актив команды — это для «Сибири» хорошо? — Мы пропустили на 85-ой минуте, и это немного обидно — могли бы и дотерпеть. По игре все закономерно, нам было сегодня тяжеловато. Не проиграли, одно очко увезли из Томска, но могли и выиграть. Но, думаю, что результат закономерен.
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