Жиру назвал поражение от Колумбии пощечиной перед матчем со сборной России

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после поражения от Колумбии (2:3) в товарищеском матче посетовал на самоуверенность игроков своей команды. По словам форварда, «трехцветные» должны извлечь урок из игры с южноамериканцами.

— Матч всегда длится два тайма. Нам нельзя быть слишком расслабленными и уверенными в себе, — цитирует Goal Жиру. — Чтобы добиваться успеха, нужны активное участие, агрессивность и решительность. Надеюсь, пощечина от колумбийцев во втором тайме станет для нас предупреждением. Мы должны стать лучше — это стоит сделать до вторника.

Напомним, следующим соперником французов станет сборная России. Матч состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало игры — 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.