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Марко Ройс пропустит матч с «Баварией»
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Марко Ройс пропустит матч с «Баварией» 

Советский спорт 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Футболист почувствовал боли в мышцах во время ответного матча с «Зальцбургом» в Лиге Европы, и вновь временно выпал из тренировочного процесса. 28-летний крайний атакующий полузащитник был заменен в перерыве, почувствовав боль в первой половине встречи, которая завершилась без забитых мячей. За счет выездной победы (2:1) австрийская команда вышла в 1/8 финала турнира.
"Травма Марко не очень серьезная, но его тело реагирует на большое количество матчей после долгого перерыва. Мы дадим ему необходимое время, чтобы он отдохнул", — цитирует тренера дортмундцев Петера Штегера издание Bild.
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