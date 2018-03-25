Марко Ройс пропустит матч с «Баварией»

Футболист почувствовал боли в мышцах во время ответного матча с «Зальцбургом» в Лиге Европы, и вновь временно выпал из тренировочного процесса. 28-летний крайний атакующий полузащитник был заменен в перерыве, почувствовав боль в первой половине встречи, которая завершилась без забитых мячей. За счет выездной победы (2:1) австрийская команда вышла в 1/8 финала турнира.