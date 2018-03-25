Футболисты «Спартака» рассказали, о чем попросили бы Хоттабыча 

Московский футбольный клуб «Спартак» провел пресс-конференцию, в рамках которой вопросы футболистам задавали дети возрастом до 14 лет. В числе прочего игроков спросили, что бы они попросили у Массимо Карреры, если бы главный тренер команды превратился в Хоттабыча. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Георгий Джикия: «Хороший вопрос. Чтобы мы побольше поиграли в футбол на тренировке»
Андрей Ещенко: «Сказал бы: „Коуч, плиз, постоянно ставь меня в состав“.
Артем Ребров: „Попросил бы, чтобы каждый сезон мы добавляли по паре новых экспонатов в музей — чемпионских трофеев“
Луис Адриано: „Пожелал бы, чтобы „Спартак“ выиграл Лигу чемпионов“.