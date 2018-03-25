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Арсен Венгер: «Уилшир готов быть капитаном „Арсенала“
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Арсен Венгер: «Уилшир готов быть капитаном „Арсенала“ 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что полузащитник Джек Уилшир должен стать новым капитаном команды, так как Пер Мертесакер в конце этого сезона завершит карьеру. Хотя прошлым летом французский специалист был готов продать английского хавбека.
— Уилшир вырос здесь, — цитирует ESPN Венгера. — У него долгая история с клубом, прочная связь. Кроме того, он является лидером на поле и обладает правильными для капитана личностными качествами. Он долгое время играет за «Арсенал», у него есть опыт и знания, поэтому теперь я доверяю ему быть капитаном.
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