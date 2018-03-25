Киберспорт с нуля — 7 шагов

Организаторы турниров по Battlerite рассказывают, как развивалось киберспортивное сообщество в русскоязычном регионе.

Привет! Уже больше года я работаю организатором турниров по игре Battlerite в СНГ. И недавно вместе с региональным менеджером выступал кафедре киберспорта в университете РГУФКСМиТ. Мы обсуждали зачем вообще нужны турниры небольшим играм, как их начать проводить и делились опытом по battlerite. Эта беседа и послужила толчком для написания этой статьи.

Раз уж мы будем говорить об организации турниров, давайте сначала ответим на вопрос: «Зачем нужны турниры?». А еще лучше — «Зачем нужен турнир?»

Все просто — эмоции, шоу, формат будущего, деньги и т.п. Но такой ответ слишком размыт. Необходимо рассмотреть всех участников отдельно: игроков, зрителей, организаторов и тех, кто даст денег.

Они приходят с за победой. Их мотивирует цель, желание самореализоваться, получение эмоций и призы. Тут важно заметить, что в небольших проектах, где нет официальных лиг, самым сильным игрокам становится скучно — нет конкуренции в ладдере, и поэтому они начинают играть приватные матчи и всячески искать новых вызовов. Кстати, это является отличным маркером, что игре необходимы турниры или доработки рейтинговой системы. Например, в battlerite режим 3х3 не самый популярный в ладдере, но он интереснее для сильных игроков, чем 2х2, поэтому многие играют турниры и закрытые матчи только ради этого режима.

В небольшом ламповом сообществе их почти полностью составляют игроки. Они приходят посмотреть за высоким уровнем игры (учится), болеть за друзей, получить эмоции и т.п. Главное здесь понимать на какой турнир какие зрители придут, но об этом позже.

Здесь уж каждый сам за себя. Кто-то видит в этом бизнес, кто-то авантюру и опыт. У меня же было желание сделать игру лучше. В снг много сильных игроков по бр и чувствовалось, что есть острая необходимость в возможности официально соперничать, официально стать «номер 1» в регионе.

Самый сложный пункт — Дядя Бэн, что оплатит мероприятие. Жаль, но он обычно всегда занят и не отвечает. Поэтому вот несколько альтернатив: вложится самостоятельно, разместить рекламу на трансляции, сделать платный пропуск или написать издателю/разработчику игры и попытаться объяснить ему пользу турниров.

Если исключить риски связанные с организацией, необходимо задуматься зачем издателю небольшой игры небольшой турнир? Есть несколько причин:

В нашем случае все просто — турниры официальные, поэтому сразу был доступ к уникальным внутриигровым призам, а впоследствии (после нескольких недель успешных турниров) начали формироваться призовые фонды, зарплаты комментаторам и т.п.

С общими моментами все. Поэтому давайте переходить к главной части этой статьи: «7 этапов развития региональных турниров». На самом деле их скорее всего больше, но мы пока еще находимся на предпоследнем и не можем судить, что там дальше.

Это крайне важный пункт. В первую очередь надо проверить — точно ли есть все 4 компонента и подходит ли игра для киберспорта. Так как это не имеет прямого отношения к развитию турниров и сообщества — пункт имеет гордый индекс «0».

Что должно быть в игре для турниров?

Если игра подходит под все пункты, а у вас полно энергии и желания проводить турниры, да еще и Дядя Бэн прочитал ваше письмо — тогда можно переходить к следующему шагу.

Теперь нужно задуматься — как рассказать о турнире игрокам? Идеально, когда есть встроенные в игру уведомления, но этого может и не быть. А если есть — мало какой разработчик рискнет дать этим пользоваться для анонса стороннего турнира. В нашем случае такой системы не было. Зато у нас была официальная группа в вк и паблик фан-контента. Через него-то мы и решили анонсить турниры.

Вообще, нельзя недооценивать важность пабликов с артом, мемами и прочим контентом. Многим игрокам хочется дольше находится в мире игры, чем это обычно возможно. Учеба, работа, какие-либо дела — и приходится оставить комп в покое. А погрузится-то хочется. Рассказать, как затащил 1в2, пожаловаться на дисбаланс или тиммейтов. Иногда уже нет желания играть — банально устал — но хочется остаться в виртуальном мире. Наш паблик был создан где-то за месяц до первого турнира именно из таких рассуждений. И задачу по анонсам турниров и формированию сообщества выполняет на ура. Хотя начиналось-то все с мемов.

Вопрос, где анонсировать, закрыт. Пора проводить первый турнир. И из самой формулировки следуют сразу две вещи:

Сначала разберемся с первым. Чтобы был максимальный онлайн и при этом минимум проблем, надо выбрать удобное дату/время проведения и самый популярный режим игры. В нашем случае это 2х2. Формат сетки — олимпийская система (single elimination). Она гораздо понятнее, чем double elim или swiss. Хоть и проигрывает им во многих аспектах. Также, вам нужен быстрый способ связи с игроками, чтобы решать все возникающие проблемы. Мы для этих целей используем сервер в дискорде.

Второй пункт (хайп и ожидания) нельзя забывать. Не все смогут поучаствовать, но многим будет интересно посмотреть турнир или узнать его результаты. Поэтому стрим и посты с результатами — обязательны. Стрим дает возможность пообщаться в чате, а так как у всех одна и та же цель (посмотреть матчи, выяснить что за турниры такие) — это здорово сплачивает коммьюнити.

Наш первый турнир мы проводили в формате 2х2 single elim с уникальными внутриигровыми призами (на самом деле был формат King of the Arena, но это не столь важно) и сами комментировали. Это было ужасно, но позволило всех собрать на трансляции, пообщаться и ответить на вопросы о будущих турнирах и дать инсайды по игре. На самом деле многие будущие модераторы, организаторы и комментаторы турниров были на этой трансляции.

А как еще анонсировать в мемном паблике?

Первый прошел успешно? Тогда сразу второй, третий, четвертый.. Важно схватится за хороший старт и с каждой следующей итерацией улучшать качество турнира. Вот чек-лист, который был у нас:

Как только одни вопросы улеглись — появились новые. Некоторые игроки постоянно побеждали и это сильно снижало желание участвовать у новичков. Другие постоянно занимали третьи-четвертые места. В итоге сдавались и уходили. Надо было делать более интересную систему, где была бы прогрессия для игроков всех уровней. А чтобы вернуть «сдавшихся» нужно было сделать «встряску» — добавить разовые крупные события, которые еще не ассоциируются с набившими оскомину еженедельными турнирами.

Прогрессия для игроков всех уровней — это же лига! Но в реальности её непросто сделать и не факт, что хватит игроков для работы такой системы. В нашем случае так и было. Поэтому решили добавить еще одну цель, еще одну ступеньку — турнир для новичков. О том, как мы его развивали я уже писал на dtf: Как мы делали турнир для новичков.

Самая большая сложность с ним — как не пропустить высокоранговых игроков. Можно проверять аккаунты на максимальный рейтинг..но всегда найдется тот, кто не поленится завести новый и зарегистрироваться на турнир с него. Было много разных действий, который усложняли «проникновение». Но, вопрос был закрыт только когда мы с помощью сайта агрегатора статистики разработали целую многоступенчатую систему, которая оценивает ряд параметров и делает вывод — реальный это аккаунт или нет. Это здорово усложнило жизнь смурфам и фактически искоренило проблему.

Для игроков проверка достаточна проста — надо зайти на сайт и ввести никнейм. Если напишет «прошел» — то можно участвовать, если «нет», то увы, что-то не так. Многие игроки проверяют не только себя, но и соперников. Таким образом еще до старта турнира находятся все, кто решил проскочить за легкими призами. Вот ссылка на outbreak-чекер: https://battlerite-stats.com/outbreak

Чтобы максимально ускорить конвертацию новичков в опытных игроков, а также сделать турнир более привлекательным, мы решили стримить его на постоянной основе. Он не очень интересен для обычного зрителя или высокорангового игрока, но многие участники заходят на трансляцию, чтобы спросить совета, увидеть ошибки со стороны и т.п. К тому же, это все равно твич/видео контент и онлайновый чат. Сейчас мы пошли дальше и делаем разбор финальных матчей. Ими занимается один из топовых игроков, поэтому сам факт разбора — приятный дополнительный приз для финалистов.

Разнообразие для новичков сделали. Теперь надо сделать его для остальных и вернуть всех «уставших». С этой задачей отлично справляются «ивентовые турниры». Они проходят не часто, неожиданно для игрока и в нестандартных форматах. Чтобы максимально повысить заинтересованность — на них еще и призы лучше, чем обычно.

Мы много экспериментировали и в итоге пришли к трем форматам:

Когда проводить ивенты-встряски? Мы пробовали два варианта: в затишье, чтобы вернуть игроков в игру, и в момент выхода обновлений/новых героев, чтобы максимально поднять заинтересованность и онлайн. В результате гораздо лучше работает второй вариант. В Battlerite обновления выходят во вторник-среду в районе 11-15 по мск, поэтому можно ставить турнир в тот же день, либо в ближайшие выходные, что здорово увеличивает количество игроков, участвующих в турнирах на следующую пару недель.

Турниры в затишье можно проводить, но в исключительных случаях. Бывает так, что в игре очень долго нет обновлений, поэтому многие уйдут, но недели через две — плавно начинают возвращаться. Видимо, уникальный геймплей тянет обратно. Причем срок, через который игроки возвращаются у всех примерно одинаковый. Так что можно следить за некоторой выборкой (человек 15-20) и, как только они начинают ежедневно играть, — бахать турнир. Мы называем это неконтролируемой волной интереса и всегда стараемся её ловить. Если получится — много игроков вернется.

И вот этапы созданы, ивенты присутствуют, система отлажена. Что дальше? Дальше — рост количества участников и повышение качества контента. Но, здесь есть серьезный момент: вся турнирнирная деятельность зависит от игры. Вы навряд ли сможете расширить аудиторию сильнее, чем это сделает издатель или разработчик игры. По-крайней мере это крайне сложно сделать без глобальных инструментов, вроде возможности влиять на патчи, уведомлять игроков прямо в клиенте и т.п. Поэтому лучше сконцентрироваться на регионе и повышать вовлечение своей аудитории, делать турнир качественнее. Это включает в себя добавление еще ступеней (а то и переход к лиге), рост комментаторов и продакшена, а также привлечение инвестиций и призов со стороны.

Мы в настоящий момент находимся именно на этом этапе. Пока еще не готовы перейти на лигу, но уже разрабатываем новую ступеньку между «турниром для новичков» и «турниром для топов».

Спасибо, всем кто прочитал до конца! Не стесняйтесь спрашивать любые вопросы в комментариях — я обязательно отвечу.

Надеюсь, подобные эксперименты по внедрению турниров будут и в других проектах. Хочется больше качественных трансляций и киберспортивных игр (в том числе и мобильных)!