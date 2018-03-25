Панюков вышел на второе место в гонке бомбардиров ФНЛ

23-летний футболист забил единственный гол в гостевом матче 29-го тура с «Факелом». В активе Панюкова теперь 13 мячей в нынешнем сезоне ФНЛ. Это на один больше, чем у форварда «Крыльев Советов» Сергея Корниленко . Лидирует в гонке бомбардиров нападающий Андрей Козлов (”Енисей”/”Оренбург”), забивший 15 голов. Стоит отметить, что среди этой тройки Панюков сыграл меньше всего матчей — 19. Козлов принял участие в 29 встречах, Корниленко — в 26.

”Я не смотрю на то, кто сколько забил. В любом случае приятно, потому что это итог моей работы. Также здорово осознавать, что, имея в игре всего один момент, я смог его реализовать. Будем работать”, — сказал Панюков официальному сайту петербургского клуба.