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Панюков вышел на второе место в гонке бомбардиров ФНЛ
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Панюков вышел на второе место в гонке бомбардиров ФНЛ 

SPORT24.ru 46 минут назад
23-летний футболист забил единственный гол в гостевом матче 29-го тура с «Факелом». В активе Панюкова теперь 13 мячей в нынешнем сезоне ФНЛ. Это на один больше, чем у форварда «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Лидирует в гонке бомбардиров нападающий Андрей Козлов (”Енисей”/”Оренбург”), забивший 15 голов. Стоит отметить, что среди этой тройки Панюков сыграл меньше всего матчей — 19. Козлов принял участие в 29 встречах, Корниленко — в 26.
”Я не смотрю на то, кто сколько забил. В любом случае приятно, потому что это итог моей работы. Также здорово осознавать, что, имея в игре всего один момент, я смог его реализовать. Будем работать”, — сказал Панюков официальному сайту петербургского клуба.
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