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Андрей Талалаев: Ничья никого не порадовала, всегда хочется большего
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Андрей Талалаев: Ничья никого не порадовала, всегда хочется большего 

Советский спорт 32 минуты назад
«Ничья, наверное, никого не порадовала. Всегда хочется большего. Моя команда сыграла хорошо. В первом тайме полностью выполнили установку. Проводили быстрые атаки, „вскрывали“ оборону соперника через фланги. После „стандарта“ в исполнении хозяев убежали, забили гол, а в дальнейшем играли по счету.
К сожалению, во втором тайме наша команда выглядела хуже. Это касается именно качества футбола. Мы „свалились“ на длинные передачи. А тут еще этот рикошет! Не повезло… Надеемся, что продолжим набирать очки и подравняем разницу в качестве игры между таймами.
Что касается „Олимпийца“, то команда по сравнению с первым кругом стала более стабильной. В пятом домашнем матче подряд нижегородцы не проигрывают, упираются со всеми. Мы именно от этого отталкивались при подготовке к игре», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Олимпийца».
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