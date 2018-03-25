Андрей Талалаев: Ничья никого не порадовала, всегда хочется большего

«Ничья, наверное, никого не порадовала. Всегда хочется большего. Моя команда сыграла хорошо. В первом тайме полностью выполнили установку. Проводили быстрые атаки, „вскрывали“ оборону соперника через фланги. После „стандарта“ в исполнении хозяев убежали, забили гол, а в дальнейшем играли по счету.

К сожалению, во втором тайме наша команда выглядела хуже. Это касается именно качества футбола. Мы „свалились“ на длинные передачи. А тут еще этот рикошет! Не повезло… Надеемся, что продолжим набирать очки и подравняем разницу в качестве игры между таймами.