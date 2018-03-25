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В Красноярском крае застрелили агрессивного медведя-шатуна
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В Красноярском крае застрелили агрессивного медведя-шатуна 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Медведя-шатуна застрелили в Большеулуйском районе. Об этом сообщили в издании Запад24.
Медведь вышел к людям около садового общества «Роднички» в Большеулуйском районе. Жители несколько дней наблюдали следы опасного животного, а затем медведь, видимо в поисках пищи, стал выходить к людям. Опасаясь за свою жизнь, садоводы обратились за помощью к председателю местного охотобщества Михаилу Мамусину. Мужчина вместе с группой профессиональных охотников нашел агрессивного зверя и застрелил его.
Специалисты пока не знают, почему медведь вышел к людям — проснулся ли он раньше срока или вообще не ложился в спячку.
В сентябре прошлого года мы рассказывали о курьезном случае, когда медведь загнал на дерево человека на окраине Красноярска. Сергей Донец рассказал об этом в социальных сетях. 21 сентября он разместил на своей странице в соцсети небольшой видеоролик, где заснял себя, сидящего на дереве и убегающего медведя. Медведя молодой человек встретил в 3 км от стадиона «Ветлужанка», в лесу. Тогда мужчина мгновенно залез на дерево, а верный пёс лаем отгонял дикого зверя. В результате медведь удалился, не причинив вреда.
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