Анчелотти и Манчини — главные претенденты на пост главного тренера сборной Италии

По данным источника, основными претендентами считаются Роберто Манчини , работающий с лета 2017 года в «Зените» , а также бывший тренер «Милана», «Реала» и «Баварии» Карло Анчелотти . Издание отмечает, что последний посещал Коверчано, где находится технический центр Федерации футбола Италии. Другие кандидаты на работу в сборной — Антонио Конте из «Челси» и Клаудио Раньери из «Нанта».

Издание утверждает, что новый тренер национальной команды получит контракт с зарплатой 3-4 миллиона евро за сезон, а в его штаб может войти Луиджи ди Бьяджо. Сейчас он временно исполняет обязанности главного тренера, а с 2013 года возглавляет молодежную сборную Италии.

Напомним, ранее вице-комиссионер Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта заявил, что новый тренер сборной будет назван 20 мая. Его дебют состоится 1 июня в Ницце в товарищеском матче с французами.