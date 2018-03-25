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Анчелотти и Манчини — главные претенденты на пост главного тренера сборной Италии
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Анчелотти и Манчини — главные претенденты на пост главного тренера сборной Италии 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
По данным источника, основными претендентами считаются Роберто Манчини, работающий с лета 2017 года в «Зените», а также бывший тренер «Милана», «Реала» и «Баварии» Карло Анчелотти. Издание отмечает, что последний посещал Коверчано, где находится технический центр Федерации футбола Италии. Другие кандидаты на работу в сборной — Антонио Конте из «Челси» и Клаудио Раньери из «Нанта».
Издание утверждает, что новый тренер национальной команды получит контракт с зарплатой 3-4 миллиона евро за сезон, а в его штаб может войти Луиджи ди Бьяджо. Сейчас он временно исполняет обязанности главного тренера, а с 2013 года возглавляет молодежную сборную Италии.
Напомним, ранее вице-комиссионер Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта заявил, что новый тренер сборной будет назван 20 мая. Его дебют состоится 1 июня в Ницце в товарищеском матче с французами.
До середины ноября национальную команду тренировал Джанпьеро Вентура. Под его руководством итальянцы не вышли в финальную часть чемпионата мира-2018. В стыковых матчах «скуадра адзурра» проиграла по сумме двух матчей сборной Швеции (0:1, 0:0).
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