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CМИ: В Италии считают, что Манчини будет проще убедить возглавить сборную, чем других тренеров
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CМИ: В Италии считают, что Манчини будет проще убедить возглавить сборную, чем других тренеров 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В руководстве Федерации футбола Италии (FIGO) считают, что главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини будет проще убедить возглавить сборную страны, чем других специалистов. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Вице-комиссар FIGO Алессандро Костакурта встретился с Карло Анчелотти, однако тот не намерен возглавлять сборную. Наставник лондонского «Челси» Антонио Конте получил предложение от «Пари Сен-Жермен» и не спешит принимать решение.
В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии является Луиджи Ди Бьяджо.
Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу ушла от поражения в контрольном матче с Англией, забив на 87-й минуте.
RT на русском: последние новости
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