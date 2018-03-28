CМИ: В Италии считают, что Манчини будет проще убедить возглавить сборную, чем других тренеров

В руководстве Федерации футбола Италии (FIGO) считают, что главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини будет проще убедить возглавить сборную страны, чем других специалистов. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Вице-комиссар FIGO Алессандро Костакурта встретился с Карло Анчелотти , однако тот не намерен возглавлять сборную. Наставник лондонского «Челси» Антонио Конте получил предложение от «Пари Сен-Жермен» и не спешит принимать решение. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии является Луиджи Ди Бьяджо. Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу ушла от поражения в контрольном матче с Англией, забив на 87-й минуте.