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Экс-хавбек «Милана»: «Манчини лучше Анчелотти подходит сборной Италии»
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Экс-хавбек «Милана»: «Манчини лучше Анчелотти подходит сборной Италии» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и «Милана» Джо Джордан считает главного тренера "Зенита"Роберто Манчини — лучшим кандидатом на аналогичный пост в сборной Италии. По мнению шотландца, Карло Анчелотти​ больше интересует работа в клубе.
Карло Анчелотти или Роберто Манчини? Федерация должна выбрать того, кто хочет возглавить сборную, а не того, кто передумает через полтора года, — приводит Football Italia слова Джордана. — Я хорошо знаю Анчелотти и Манчини, но последний лучше подходит, потому что он уже сказал, что хотел бы тренировать Италию. А Карло хочет работать в клубе.
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