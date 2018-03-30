Фурсенко: Манчини преодолеет свой кризис. А если нет, зачем нам слабый тренер?

«Я искренне верю, что мы преодолеем кризис. У нашего тренера тоже есть кризис. Вспоминаю те времена, когда в «Зенит» пришёл Дик Адвокат, у которого через год начались серьёзные проблемы. Но как сильный человек, он их решил и преодолел трудности. Я верю, что наш тренер преодолеет этот кризис. А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?