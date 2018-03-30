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Фурсенко: Манчини преодолеет свой кризис. А если нет, зачем нам слабый тренер?
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Фурсенко: Манчини преодолеет свой кризис. А если нет, зачем нам слабый тренер? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что главный тренер команды Роберто Манчини пребывает в кризисе.
«Я искренне верю, что мы преодолеем кризис. У нашего тренера тоже есть кризис. Вспоминаю те времена, когда в «Зенит» пришёл Дик Адвокат, у которого через год начались серьёзные проблемы. Но как сильный человек, он их решил и преодолел трудности. Я верю, что наш тренер преодолеет этот кризис. А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер?
В команде очень хорошая атмосфера. Много ходит слухов, что иностранцы не дружат с русскими. Это всё враньё. У нас есть замечательный лидер среди аргентинских ребят. Паредес помогает ребятам адаптироваться к нашим условиями чемпионатам, к климату. Многие ехали и думали, что у нас простой чемпионат, а оказалось не так. Паредес просто замечательный парень», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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