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Итальянцы хотят видеть Манчини во главе сборной
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Итальянцы хотят видеть Манчини во главе сборной 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчиии может возглавить сборную Италии. В этом случае ему придется покинуть клуб из Санкт-Петербурга.
Итальянская федерация футбола, скорее всего, не будет утверждать Луиджи Ди Бьяджо в роли главного тренера сборной страны. Под руководством Ди Бьяджо итальянцы провели две встречи — проиграли сборной Аргентины 0:2 и с трудом избежали поражения в игре с англичанами. Видимо, эти результаты не убедили федерацию, и поиск нового тренера будет продолжен. Таким образом, шансы Манчини возглавить национальную команду возрастают.
Представитель федерации Алессандро Костакурта связывался с Роберто Манчини и Карло Анчелотти, ныне не связанным контрактом ни с одной из команд. Именно эти специалисты считаются наиболее вероятными кандидатами на замещение вакансии. Ранее Манчини неоднократно говорил о желании работать со сборной, но он не готов идти на расторжение контракта с «Зенитом». Анчелотти же ждет предложений из Англии. Поэтому вопрос о назначении нового тренера сборной Италии будет отложен до конца сезона. Сборная Италии не попала на чемпионат мира 2018, поэтому итальянцам можно не спешить с утверждением нового наставника команды.
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