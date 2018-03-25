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Манчини готов покинуть «Зенит» и возглавить сборную Италии
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Манчини готов покинуть «Зенит» и возглавить сборную Италии 

SPORT24.ru 1 час назад
В настоящее время именно Манчини является основным кандидатом итальянской футбольной федерации, пишет источник.
Итальянцы выбирают между тренером ”Зенита” и Карло Анчелотти, последним местом работы которого была «Бавария». У Анчелотти есть некоторые сомнения, но в ближайшее время стороны могут провести переговоры.
Ожидается, что окончательное решение будет принято к 20 мая.
Стоит отметить, что сегодняшний выпуск Corriere dello Sport вышел с обложкой, на которой изображен коллаж: одна часть лица будущего тренера сборной принадлежит Анчелотти, другая — Манчини.
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