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Манчини готов принять сборную Италии
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Манчини готов принять сборную Италии 

Soccer News 35 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини готов принять сборную Италии, информирует Corriere dello Sport.
По сведениям издания, наставник «сине-бело-голубых» является главным претендентом на замещение вакантной должности «рулевого» «скуадры аддзурры». Другим претендентом на пост считается Карло Анчелотти, ныне находящийся без клуба. С новым тренером национальной команды Федерация футбола Италии намерена определиться до 20-го мая текущего года.
Ожидается, что этим летом Манчини будет готов покинуть «Зенит» ради работы с национальной командой своей страны.
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