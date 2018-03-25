Манчини готов принять сборную Италии

По сведениям издания, наставник «сине-бело-голубых» является главным претендентом на замещение вакантной должности «рулевого» «скуадры аддзурры». Другим претендентом на пост считается Карло Анчелотти , ныне находящийся без клуба. С новым тренером национальной команды Федерация футбола Италии намерена определиться до 20-го мая текущего года.

Ожидается, что этим летом Манчини будет готов покинуть «Зенит» ради работы с национальной командой своей страны.