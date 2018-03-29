Монтелла: Манчини лучше меня подходит на должность главного тренера Италии 

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла рассказал, кто, по его мнению, должен возглавить сборную Италии.
«Не могу согласиться на эту работу, потому что счастлив в «Севилье». К тому же я не разговаривал ни с кем из Федерации футбола Италии по поводу должности главного тренера сборной.
Считаю, что для работы с такой командой нужны седые волосы, а их у меня очень мало. Я видел Роберто Манчини, у него их много. Или, например, Клаудио Раньери. Подумайте о нём», — приводит слова Монтеллы Fox Sports Italia.