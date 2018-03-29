Ещё
Монтелла: Манчини лучше меня подходит на должность главного тренера Италии
Далее:
Читайте также:
Ещё
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
ЦСКА обыграл СКА в овертайме

Монтелла: Манчини лучше меня подходит на должность главного тренера Италии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла рассказал, кто, по его мнению, должен возглавить сборную Италии.
«Не могу согласиться на эту работу, потому что счастлив в «Севилье». К тому же я не разговаривал ни с кем из Федерации футбола Италии по поводу должности главного тренера сборной.
Считаю, что для работы с такой командой нужны седые волосы, а их у меня очень мало. Я видел Роберто Манчини, у него их много. Или, например, Клаудио Раньери. Подумайте о нём», — приводит слова Монтеллы Fox Sports Italia.
Чемпионат.com: последние новости
Владелец «Вашингтона»: жалею, что не подписал с Овечкиным контракт на 15 лет Платини: ФИФА и CAS – клоуны, которые мешают мне работать «Урал» — «Рубин»: на матче будет присутствовать около 20 тыс. зрителей
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России9
Медведева нашла новую работу1
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР59
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
США нанесли удар по российским борцам114
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение