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Агент Райола: «Гвардиола — трус и пес»
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Агент Райола: «Гвардиола — трус и пес» 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Известный агент Мино Райола, представляющий интересы Златана Ибрагимовича, в очередной раз выступил с критикой в адрес Хосепа Гвардиолы.
"Если говорить о Гвардиоле-тренере, то он потрясающий специалист. Но как человек он абсолютный ноль. Трус и пес.
Он ведет себя, как классический священник: «Делайте, что я говорю, но не делайте, что я делаю». Если «Манчестер Сити» выиграет в этом сезоне Лигу чемпионов, это подчеркнет, какой он хороший тренер, но я продолжу его ненавидеть.
Гвардиола в «Барселоне» просто игнорировал Златана и даже не здоровался с ним. Так он вел себя и по отношению к Максвеллу. Потому я и посоветовал Златану припарковать свой ”Феррари” на месте для машины тренера.
Однажды я был готов наброситься на Гвардиолу, но ему повезло, что меня остановил Адриано Галлиани. Это было на «Уэмбли», — цитирует агента Mirror.
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