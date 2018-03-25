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Футбольный агент Райола жёстко высказался в адрес наставника «Манчестер Сити» Гваридиолы
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Футбольный агент Райола жёстко высказался в адрес наставника «Манчестер Сити» Гваридиолы 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Soccer News
Футбольный агент Мино Райола выступил с критикой главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. «Гвардиола является превосходным специалистом, но как человек он абсолютный ноль. Он просто трус и пёс. Он ведёт себя как классический священник: „Делайте, что я говорю, но не делайте того, что я делаю“. Если он выиграет Лигу чемпионов с „Манчестер Сити“ в этом году, он подчеркнёт своё превосходство как тренер, но я буду его ненавидеть», — приводит слова Райолы The Mirror.
Голландский агент раскритиковал тренера за его обращение с игроками, в частности с его клиентами Златаном Играгимовичем и Максвелом.
«Гвардиола в «Барселоне» уверял Златана, что тот может обращаться к нему с любой просьбой и жалобой, но потом попросту стал игнорировать игрока. Он даже не здоровался с ним. Так же Гвардиола поступал и с Максвеллом, а он отличный парень. Поэтому я просто посоветовал Златану припарковать свой «Феррари» на месте тренера», — добавил агент.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» даст Жозе Моуринью £200 млн на трансферы.
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