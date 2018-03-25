Мино Райола: Гвардиола превосходный тренер, но трус и пес 

«Гвардиола является превосходным специалистом, но как человек он абсолютный ноль. Он просто трус и пес. Он ведет себя как классический священник: „Делайте, что я говорю, но не делайте того, что я делаю“. Если он выиграет Лигу чемпионов с „Манчестер Сити“ в этом году, он подчеркнет свое превосходство как тренер, но я буду его ненавидеть.
Гвардиола в „Барселоне“ уверял Златана, что тот может обращаться к нему с любой просьбой и жалобой, но потом попросту стал игнорировать игрока. Он даже не здоровался с ним. Так же Гвардиола поступал и с Максвеллом, а он отличный парень. Поэтому я просто посоветовал Златану припарковать свой »Феррари» на месте тренера», — цитирует Райолу Mirror.