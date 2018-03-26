Ещё
Ремонт парковочных карманов планируется провести в поселении Воскресенское к началу августа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ремонт парковочных карманов планируется провести в поселении Воскресенское к началу августа 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба префектуры ТиНАО.
«В рамках программы по благоустройству территории муниципального образования мы планируем провести обновление парковок возле д. 31, д. 32, д. 33, д. 34 и д. 35. Кроме этого, работы по замене асфальтового покрытия будут организованы на стоянке автомобилей возле стр. 15А. Стоит отметить, что новые парковочные места обустроены не будут. Работы планируется начать в апреле–мае 2018 г., а закончить в первых числах августа», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в Воскресенском также пройдет ремонт объектов дорожного хозяйства на территории дер. Язово и дер. Каракашево.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 2 тыс. человек приняли участие в московской гонке ГТО Экс-тренер сборной России по футболу Л.Слуцкий встретился со студентами МГУ Росреестр: Все стадионы чемпионата мира по футболу должны встать на кадастровый учет до 1 апреля 2018 г.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга57
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас32
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой124
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ39
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение