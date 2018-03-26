Ремонт парковочных карманов планируется провести в поселении Воскресенское к началу августа

Об этом сообщает пресс-служба префектуры ТиНАО.

«В рамках программы по благоустройству территории муниципального образования мы планируем провести обновление парковок возле д. 31, д. 32, д. 33, д. 34 и д. 35. Кроме этого, работы по замене асфальтового покрытия будут организованы на стоянке автомобилей возле стр. 15А. Стоит отметить, что новые парковочные места обустроены не будут. Работы планируется начать в апреле–мае 2018 г., а закончить в первых числах августа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Воскресенском также пройдет ремонт объектов дорожного хозяйства на территории дер. Язово и дер. Каракашево.