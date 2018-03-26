Складской комплекс площадью около 4 тыс. кв. м могут построить в поселении Сосенское в ТиНАО

Складской комплекс площадью около 4 тыс. кв. м могут построить в поселении Сосенское в ТиНАО, говорится в сообщении на сайте Архитектурного совета Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова

«В поселении Сосенское планируют построить новый складской комплекс площадью около 4 тыс. кв. м. Ранее проект согласовала Москомархитектура», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

С. Кузнецов отметил, что склад будет построен на производственно-складской базе ООО «Алия-Компани».

«Площадь под застройку составляет 1 га. Рядом с участком проходят два проектируемых проезда и ул. Адмирала Корнилова. В здании будет два этажа, с каждой стороны запроектированы погрузочно-разгрузочные подъезды с автоматическими воротами. Складская зона занимает основную площадь комплекса — 3,6 тыс. кв. м. С первого на второй этаж ведут две лестницы: наверху будет находиться столовая, помещения для охраны, кухня и офисы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что определяющими факторами для внешнего облика здания стали простота и функциональность — в качестве отделочных материалов используются утепленные сэндвич-панели светло-зеленых оттенков. Полы на первом этаже решено сделать наливными, на втором использовать ламинат. Проектировщиком выступает ООО «Экспертиза плюс».